İzmir'de firari 17 hükümlü yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı. İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kamu malına zarar verme, tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık ve yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. AA / Şafak Yel - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler

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