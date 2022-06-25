İzmir'de firari 13 hükümlü yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı. İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, tehdit, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. AA / Şafak Yel - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler

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