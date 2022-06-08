İzmir'de firari 12 hükümlü yakalandı - Haberler

İzmir'de firari 12 hükümlü yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı. İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, konut dokunulmazlığı, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. AA / Şafak Yel - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler

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