İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı. İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. AA / Şafak Yel - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler

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