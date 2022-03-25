İzmir'de firari 10 hükümlü yakalandı
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
İZMİR (AA) - İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kaçakçılık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
AA / Şafak Yel - Güncel