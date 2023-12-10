İzmir'de Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi

İZMİR'in Konak ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü kapsamında Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) öncülüğünde yapılan yürüyüşte, sloganlar atan grup, mehter takımı eşliğinde yürüdü.

İSTOK tarafından düzenlenen 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği Konak'ta çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı. Gündoğdu Meydanı'ndan başlayarak mehter takımı eşliğinde ilerleyen kalabalık, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Hamas'a selam, direnişe devam ve Katil İsrail Filistin'den defol sloganlarıyla Konak Meydanı'na yürüdü. Meydanda Filistin'e destek için kermes açıldı.

Çocukların şarkı söyleyip, şiirler okunmasının ardından konuşma yapan İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, Kudüs sadece Filistin'in davası değil, Müslümanların davasıdır dedi. Filistin davasının artık insan olanların davası olduğunu belirten Temur, Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Filistin'deki kardeşlerimiz için bir aradayız. Siyonist, katil, işgalci İsrail'in 65 gündür Gazze'de Kudüs'te yaptığı katliamı içimize işleyen derin keder ve üzüntüyle takip ediyor ve 'Bu bir savaş değil; katliamdır, soykırımdır' diyoruz ifadelerini kullandı. Etkinlik Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.(DHA)