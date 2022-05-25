İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir avukatın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin bir kısmının örgüt yöneticisi olduğu, bir kısmının da "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkında örgüte iltisaklarını gösteren, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak gibi deliller elde edildiği de belirtildi.

Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, İzmir, Güncel, Haberler

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