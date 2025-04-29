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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 31 Gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 31 Gözaltı
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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı 31 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda 134 bin 300 Türk lirası ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyeliğine dair beyan bulunan, dijital materyallerde kayıtları yer alan, örgüt yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgüte fon sağladığı belirlenen ve sosyal medyada örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 134 bin 300 Türk lirası, 300 Amerikan doları, 1 tane F serisi 1 Amerikan doları, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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