İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütün elebaşını öven paylaşımlar yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik, polis ekiplerinin operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Faaliyette bulundukları değerlendirilen, sosyal medya hesaplarından örgütün elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen ve ifade ile teşhislerde adı geçen şüphelilere yönelik, bugün saat 07.00'de İzmir merkez ve Torbalı, Selçuk, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
