Üye Girişi
Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir İzmir Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title