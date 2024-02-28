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İzmir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütüne müzahir derneklerde kaydı bulunan, Bank Asya hesapları olan ve yurt dışı gezilerine katılan kişilere operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında terör örgütüne müzahir derneklerde kaydı bulunduğu, Bank Asya hesapları olduğu ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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