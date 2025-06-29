İzmir'de FETÖ Operasyonunda 3 Polis Tutuklandı

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İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3 polis memuru tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 3 polis memuru tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 polis memuru çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 ilçede belirlenen adreslere 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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