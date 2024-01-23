İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, kapatılan Bank Asya artan hesap kaydı ve örgüt yöneticileriyle irtibat tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.