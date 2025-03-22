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İzmir'de FETÖ Operasyonunda 10 Polis Memuru Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı

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İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, şüphelilerin örgüt üyeliği suçlamaları üzerine gerçekleştirildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 20 Mart'ta FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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