İzmir'de FETÖ Operasyonunda 10 Gözaltı, 5'i Adli Kontrole Tabi Tutuldu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'ine adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere tamamı salıverildi.

Operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenmişti.