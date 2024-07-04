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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aranan örgüt üyelerinin hücre evlerinde kaldıkları tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aranan örgüt üyelerinin hücre evlerinde (gaybubet) kaldıkları tespit edildi. Aralarında meslekten ihraç öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ve örgüt evi temincisi de bulunan 13 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 9'unu yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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