Üye Girişi
Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 polis ve 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 polis ve 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı. Operasyon, gizli tanık ifadeleri ve dijital deliller üzerine yapıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İzmir Güvenlik İzmir Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu?
Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title