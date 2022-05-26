İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA - Haberler

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İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgüt Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı olarak yakalanan 11 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgüt Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı olarak yakalanan 11 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖ üyesi olduğuna yönelik ifadeler bulunan 12 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık tarafından serbest kaldı. Bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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