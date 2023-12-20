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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

20 Aralık 2023 17:43 Güncelleme: 17:44 Abone Ol

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. İtirafçı olan bir şüpheli ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.