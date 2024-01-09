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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti, örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılan ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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