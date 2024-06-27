İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi 821 Sokak'taki apartman dairesinde saklandıkları belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si eski öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.