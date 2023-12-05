İzmir'de FETÖ operasyonu: 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı

İZMİR merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli, yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yaptı. Başsavcılıkça veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubu olduklarına dair başka deliller de bulunan Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup 2'si muvazzaf, 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik İzmir merkezli 9 ilde gece başlatılan operasyon kapsamında 2'si muvazzaf asker, 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.