İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, kapatılan Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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