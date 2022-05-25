İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, kapatılan Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.