İzmir'de FETÖ Operasyonu: 11 Kişi Daha Gözaltında

11 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 241'e yükseldi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli sayısı ise 79'a çıktı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,