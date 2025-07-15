İzmir'de FETÖ Operasyonu: 11 Kişi Daha Gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik toplam 241 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüpheli sayısı ise 79'a ulaştı.
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 241'e yükseldi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli sayısı ise 79'a çıktı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel