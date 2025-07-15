İzmir'de FETÖ Operasyonu: 11 Kişi Daha Gözaltında

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 11 Kişi Daha Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik toplam 241 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüpheli sayısı ise 79'a ulaştı.

11 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 241'e yükseldi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli sayısı ise 79'a çıktı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.