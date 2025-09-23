Haberler

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?

Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.