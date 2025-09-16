Haberler

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emekli-ihraç polis ve aktif öğretmenlerin bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı vardı.

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalarda Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi oldukları belirlenen aralarında emekli-ihraç polis ve aktif öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde merkez, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. 3 firari şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.