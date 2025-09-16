İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalarda Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi oldukları belirlenen aralarında emekli-ihraç polis ve aktif öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde merkez, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. 3 firari şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.