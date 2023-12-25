İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, 10 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 kişi cezaevinde

İZMİR - İzmir'de terör örgütü FETÖ üyelerinin gizlendikleri hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile 1 Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu şüphelilerden firari oldukları belirlenen 10 şüpheli ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik 21 Aralık günü operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evlerine yapılan baskında, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile bir Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

11'i firari çıktı

21 Aralık'ta örgütün hücre evinde yakalanan 16 kişiden 11'inin, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan haklarında verilmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi. Eski hakim ve Yargıtay Üyesi A.C.'nin de aralarında olduğu 10 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında verilmiş infaz ertelemesi kararı bulunan 1 firari, savcılık kararıyla serbest bırakılırken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.