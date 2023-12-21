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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 16 gözaltı

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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.

Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir İzmir Terör Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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