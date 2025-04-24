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İzmir'de FETÖ Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir'de FETÖ Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı
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İzmir'de MİT ve jandarma, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişi için yakalama kararı verilirken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirtildi.

İzmir'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yakalanan 6 zanlı, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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