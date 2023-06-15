İzmir'de FETÖ firarileri yelkenli tekne ile yakalandı

Urla açıklarında yakalanan 6 FETÖ firarisi, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Tekne kaptanı ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi çıktı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli bir tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ firarisi yakalandı. Tekne kaptanı T.Ş., FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi çıktı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon yapıldı. Teknede yakalanan 8 kişi, daha sonrada gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi. 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin, FETÖ soruşturması çerçevesinde arandığı tespit edildi. Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FETÖ'cü komutanın kardeşi Yunanistan'a kaçacaktı

Öte yandan tekne kaptanı T.Ş.'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi. - İZMİR