İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir fabrikadan 100 bin lira değerinde bakır kablo, dalgıç pompa gövdeleri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ovakent Mahallesi Çatalarmut Mevkii'nde bir fabrikanın duvarını kırıp hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin C.A, H.S, O.T. ve V.S. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.A. ve H.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.T. ve V.S'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.