İzmir'de Fabrikadan Hastaneye Sıçrayan Yangın

İzmir'de Fabrikadan Hastaneye Sıçrayan Yangın
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İzmir'in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda çıkan yangın, fabrikanın ardından özel bir hastaneye sıçradı. Hastane tahliye edilmeye başlandı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda çıkan yangın önce fabrikaya ardında da özel bir hastanenin bazı bölümlerine sıçradı. Hastane tahliye edilmeye başlandı.

Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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