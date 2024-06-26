İzmir'de Fabrikada Yangın Çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde, kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan, imalathaneye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.