İzmir'de Fabrikada Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen elektrik akımı olayında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içerisinde meydana gelen arızayı gidermek için kabloya dokunan Utku Karabaş (29), elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından durumu ağır olan Karabaş'ı ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesin kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 29 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR