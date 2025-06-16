İzmir'de Fabrika Yangını Sonrası Hastanede Temizlik Çalışması

İzmir'de Fabrika Yangını Sonrası Hastanede Temizlik Çalışması
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İzmir'in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının deposunda çıkan yangının ardından, duman nedeniyle kararan özel hastanenin dış cephesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

TEMİZLİK YAPILIYOR

İzmir'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının deposunda çıkan yangında, bitişikte bulunan ve yoğun duman nedeniyle dış cephesi kararan özel hastanede, sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatıldı. İp sistemiyle çatıdan aşağıya sarkan temizlik ekipleri, dış cephedeki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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