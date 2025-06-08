İzmir'de Fabrika Yangını: Kundaklama İhtimali Gündemde

KONTROL ALTINDA

İzmir'de atıl haldeki basma fabrikası bahçesi ile yakınındaki TIR garajında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yakındaki camcı dükkanı, hurda deposu, elektronikçi dükkanı ve 1 depo ile bazı evlerin çatılarında hasar meydana geldi.

ESNAFTAN KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bölgede oto-kaporta dükkanı bulunan Ahmet Aydın (51), "Her yer kundaklanmış gibi. İtfaiye hangi bir yere yetişeceğini şaşırdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Zarar büyük" dedi.

Hurdacı Dursun Yücel (47) de "Yangın atıl durumdaki fabrikanın bahçesinde başlayıp buraya sıçradı. Oradan nasıl buraya sıçrıyor anlamadık. Bu yangın değil kundaklama" dedi.

Öte yandan söndürme çalışmalarına katılan bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahaleleri yapılan itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)