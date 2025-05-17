İzmir'de Evsiz Bir Kişi Otogarda Ölü Bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde R.T. (66), Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yolcu bekleme peronundaki bir bankta ölü bulundu. Evsiz R.T.'nin otogar çevresinde yaşadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogarda bulunanlar, bekleme peronundaki bir bankta hareketsiz duran bir kişiyi fark edip şüphelendi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kimlik bilgisinin R.T. olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca, R.T.'nin evsiz olduğu ve otogar çevresinde yaşadığı öğrenildi. R.T.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.