İzmir'de Evlilik Hazırlığı Yapan Kadını Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

İZMİR'de birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Özlem Eryakşi'yi (37) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu (39), 'haksız tahrik indirimi' ile 24 yıl hapse çarptırıldı. Kusuvoğlu'na ayrıca ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle de 2 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 25 Kasım 2022'de, Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada birlikte çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI İNDİRİMSİZ CEZA VERİLMESİNİ TALİP ETTİ

İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 27 Mayıs'ta görülen 5'inci duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını açıklayıp, sanık Cemal Kusuvoğlu için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istedi. Savcı, cezada indirim yapılmamasını talep etti. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan da sanık için 3 yıla kadar ceza istedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu ile taraf avukatları ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri katıldı. Duruşmada, savcı mütalaasını tekrarladı. Sanık Cemal Kusuvoğlu ise önceki ifadelerini tekrar edip suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 10 dakika ara verdi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanık Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu'nun ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası da verip, davayı bitirildi.