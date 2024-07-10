Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Evlilik Hazırlığı Yapan Kadını Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı kadını öldüren sanık, 'haksız tahrik indirimi' ile 24 yıl hapse çarptırıldı. Ayrıca ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle de 2 yıl hapis cezası aldı.

İZMİR'de birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Özlem Eryakşi'yi (37) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu (39), 'haksız tahrik indirimi' ile 24 yıl hapse çarptırıldı. Kusuvoğlu'na ayrıca ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle de 2 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 25 Kasım 2022'de, Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada birlikte çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI İNDİRİMSİZ CEZA VERİLMESİNİ TALİP ETTİ

İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 27 Mayıs'ta görülen 5'inci duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını açıklayıp, sanık Cemal Kusuvoğlu için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istedi. Savcı, cezada indirim yapılmamasını talep etti. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan da sanık için 3 yıla kadar ceza istedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu ile taraf avukatları ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri katıldı. Duruşmada, savcı mütalaasını tekrarladı. Sanık Cemal Kusuvoğlu ise önceki ifadelerini tekrar edip suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 10 dakika ara verdi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanık Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu'nun ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası da verip, davayı bitirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Mahkeme Ceza Adliye Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Bakmadan Geçme

11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Hollanda İngiltere maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda İngiltere maçı ne oldu?
4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title