İzmir'de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulundu

İZMİR'de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in (52) yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı bildirildi. Anne-oğulun ölüm nedenlerinin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı belirtildi.

İZMİR'de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in (52) yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı bildirildi. Anne-oğulun ölüm nedenlerinin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı belirtildi.

Olay, Atilla Mahallesi 474 Sokak 92 numaralı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri, ihbarda bulundu. Adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti. Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartmandakilerin ifadesi doğrultusunda, çalınan kapı açılmayınca polis çilingir çağırdı. Çilingir kapılı açmasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in cesedini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve oğlunun öldüğü belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Suzan ile Suat Gürzeren'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ön otopside anne ve oğlun vücudunda darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı bildirildi.