İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri, A.O'nun evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 896 gram metamfetamin, kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel