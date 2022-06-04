İzmir'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi, tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ş.S'nin Yeni Mahalle'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 14,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.S, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Yeni Mahalle Bayındır İzmir Güncel Haberler

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