İzmir'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı - Haberler

İzmir'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi, tutuklandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ş.S'nin Yeni Mahalle'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 14,90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.S, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel