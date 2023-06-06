İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de evinde 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmir'de evinde 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.A'nın Buca ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, zanlı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel