Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de evinde 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'de evinde 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.A'nın Buca ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 2 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, zanlı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title