İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi - Haberler

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İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, maktulün vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, maktulün vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.

Arif Kıvrak'ın (52), Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Kıvrak'ın öldüğünü ve vücudunda bıçak darbeleri olduğunu belirledi.

İnşaat ve taşımacılıkla uğraştığı öğrenilen iki çocuk babası Kıvrak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayı aydınlatmak için başlattığı çalışma sürüyor.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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