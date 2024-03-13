İzmir'de evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harun Kıyak (35), Barbaros Mahallesi'ndeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.