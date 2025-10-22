İzmir'de Evde Patlama: 1 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki Mustafa Demir (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin iç kısmı büyük oranda yıkıldı, bina yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayın, gaz birikmesi sonucu yaşandığı değerlendiriliyor.