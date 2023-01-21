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İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

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İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, (27) sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Karabağlar Sarıyer İzmir Güncel Haberler

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