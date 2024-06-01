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İzmir'de Evde Hint Keneviri Yetiştiriciliği Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, evde Hint keneviri yetiştirdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, evde Hint keneviri yetiştirdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada saksılar içerisinde ekili halde 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler B.E. (35) ve B.Y. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kemalpaşa İzmir Suç Hukuk Güncel Haberler

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