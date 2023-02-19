İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü Güncel Haberler İzmir'in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Torasan Mahallesi'nde oturan Hasan ve Nuriye Çevik çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Nuriye Çevik, mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde 89 yaşındaki Hasan Çevik'in cansız bedenine ulaşıldı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı evde hasar da oluşan olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.