İzmir'de Eski Sevgili Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Urla'daki bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan Selin Angun hayatını kaybetti, olayda 2 kişi daha yaralandı. Zanlı R.G.'nin kaçtığı adreste ölü bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı, ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu.

Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
