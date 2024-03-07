İzmir'de eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta Payamlı Mahallesinde Zadet D'yi (74) evinde hareketsiz bulan yakınları yetkililerden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, bıçaklandığı belirlenen Zadet D'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Soruşturma yürüten jandarma, Zadet D'nin eski gelini Suriye uyruklu E.M'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.